金門縣議會日前成立2聯盟政團，並共同發表希望金門能夠成為「永久非軍事區」的宣言，除民進黨前主席施明德願走訪協助外，國民黨立委陳玉珍7日也表態，說「金門人是非常渴望和平的，希望金門能成為非戰的永久和平非軍事區！」

金門縣議員陳泱瑚召集組成的「跨黨派問政聯盟」及議員洪鴻斌召集組成的「無黨籍聯盟政團」，6日共同發表四大宣言，其中之一為提倡金門成為「永久非軍事區」，主張兩岸和平發展，確保鄉親能遠離無情的戰爭，保障生命財產安全。

陳玉珍昨（7）日在臉書表示，過去到美國進行國會外交時，收到的資訊都是台海局勢緊張、台海是火藥庫等，各種戰爭的傳言紛囂塵上，而歷經戰火摧殘的金門，是一座花崗岩之島，非常堅毅且屹立不搖，但戰爭歲月的痛苦仍難以忘記，因此金門人非常渴望和平，希望金門能成為非戰的永久和平非軍事區，避免再度遭受砲火蹂躪。

此外，過去曾提出「金馬撤軍論」的施明德也指出，得知相關訊息後，他主動聯絡提出倡議的議員們表達力挺之意，更透露雖然他至今未接種疫苗，且疫情仍在持續中，但他願意為此走訪金門。