日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，未料3年便傳出婚變消息，近日離婚官司也正式開打，在「東京家庭裁判所」可見相關資訊，而出庭當日王泉仁僅派律師出席，麻衣則低調現身，面對媒體提問她也坦言「心累」。

根據《鏡週刊》報導，麻衣開庭當天身穿深藍色大衣搭配黑色及膝裙低調現身法庭，據悉法官表示兩人離婚官司是卡在「錢」的問題，希望下次開庭時雙方可喬定一個金額，對此，王泉仁委任律師表態，雙方財產費用不會再多，更當庭警告麻衣不要在社群平台上發布有關離婚官司細節，可見王泉仁似乎相當在意外界輿論。

麻衣與王泉仁結婚三年就爆出婚變。（圖／截圖自IG）

然而開庭結束後，麻衣面色凝重地走出法院，面對媒體提問僅回應「簽了合約」所以不方便透露，接著被問及是否會恨王泉仁，麻衣先是欲言又止，之後便坦言「心很累，會難過、傷心，但…也只能往前看了」接著與律師快步離開現場。

事實上，王泉仁曾表示自己是一般上班族，願支付的贍養費金額落在日幣26萬元（約新台幣6萬元），而先前律師馬在勤在節目《新聞挖挖哇！》分析，麻衣之選擇在日本打官司，是因日本物價水準較高，而法定的生活費也會提升，如今需一肩扛下生計的她，曾透露不排斥復出演藝圈，並想運用過去累積的人脈，擔任日本與台灣間企業，行銷公關諮詢與策略顧問的工作。