土耳其大地震後，造成當地大停電，主震災區情形十分混亂，台灣廠和土耳其合資廠區並未受損。至於當地水泥廠部分員工及家屬有受到損傷，台泥表示，已啟動「員工安置計畫」，針對當地員工進行安置、照護。
台泥與土耳其最大水泥集團OYAK在2018年共同成立合資公司，台泥持股約40％、OYAK約持股60％，搶攻歐亞水泥市場，助於台泥全球布局。
土耳其發生大地震，台泥(1101)和土耳其合資水泥廠有三座在主要震災區周邊，受當地停電波及無法生產，產能損失多少，還無法估計。
土耳其大地震後，造成當地大停電，主震災區情形十分混亂，台灣廠和土耳其合資廠區並未受損。至於當地水泥廠部分員工及家屬有受到損傷，台泥表示，已啟動「員工安置計畫」，針對當地員工進行安置、照護。
台泥與土耳其最大水泥集團OYAK在2018年共同成立合資公司，台泥持股約40％、OYAK約持股60％，搶攻歐亞水泥市場，助於台泥全球布局。
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