土耳其大地震後，造成當地大停電，主震災區情形十分混亂，台灣廠和土耳其合資廠區並未受損。至於當地水泥廠部分員工及家屬有受到損傷，台泥表示，已啟動「員工安置計畫」，針對當地員工進行安置、照護。

台泥與土耳其最大水泥集團OYAK在2018年共同成立合資公司，台泥持股約40％、OYAK約持股60％，搶攻歐亞水泥市場，助於台泥全球布局。