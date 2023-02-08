Google搜尋頁面經常推出令人會心一笑的彩蛋，除了搭配節慶動畫，也會根據網友熱搜的關鍵字製作特別畫面。有網友發現，在Google搜尋「隕石」，不僅真的會出現天外飛來的隕石，連螢幕畫面都會跟著晃動，超有立體感！

網友發現後瘋狂分享，只要Google搜尋「隕石」，除了馬上出現相關資訊，不一會，「隕石」真的從畫面某處飛過，然後螢幕開始晃動，實際體驗過的人都覺得非常有趣。