女星隋棠住進大直新家後，被爆放任3個小孩在深夜、清晨吵鬧，沒想到鄰居溝通竟遭回「你們就跟著早點起床囉」，逼得對方走法律途徑，這讓隋棠在臉書發千字文還原始末，否認鄰居指控，對此，網紅巴毛律師則表示：「不過這部分雙方各說各話，就看法院怎麼判決囉」。

巴毛律師表示隋棠被鄰居抗議說小孩很吵，不過由於勸導無效，於去年底提告，這讓她直呼提到惡鄰居便相當有感，因此本身就是「惡鄰居吸引器」，舉凡夫妻半夜吵架，甚至在家裡縱火都遇過，不過最厭惡的無非是自己小孩不教好，還要人家配合小孩作息，至於對付惡鄰居的方法，首先就是報警，警察到場確定有噪音狀況後，便可依照社會秩序維護法開罰6000元，如果有社區管委會，便可請其處理，如果住戶仍不改善，主管機關可依法處15000以下罰鍰。

但若勸阻也無效，巴毛律師指出可依民法第793條或第184條要求損害賠償，至於吵的時間不固定如何蒐證？她強調能準備監視器搭配分貝計，當鄰居發作便能「人贓俱獲」，待蒐證一段時間就能當作提告證據，對於有些鄰居會表示「小孩就沒辦法控制」，她強調會反問對方「我怎麼知道?小孩是你要教的不是我，如果真的想給孩子自由奔跑無拘無束人生，那就請妳去住透天或是一樓或是搬去鄉下」。

巴毛律師隨後更新狀況，並發文表示：「隋棠出來發文說是鄰居太神經質，屁點大聲音就會崩潰上來罵人，連社區噴水池都會覺得吵，小孩七點半出門上學 8點多睡覺根本不可能吵一整天，小時候我家也遇過這種神經質鄰居，我弟還在包尿布的時候走路跌倒，鄰居就會上來按電鈴崩潰，我想如果真的是這樣隋棠應該真的是很困擾」，接著強調：「這部分雙方各說各話，就看法院怎麼判決囉」。