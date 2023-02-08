籃網與明星後衛厄文（Kyrie Irving）的續約談判陷入僵局，導致後者決定自請交易離開球隊，讓球團全隊上下感到非常驚訝，包括厄文的好搭檔「KD」杜蘭特（Kevin Durant），籃網重新陷入了爭冠及重建的兩難抉擇，杜蘭特的未來也頓時打上了問號，不過根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網和杜蘭特持續就球隊的發展進行談話，而到目前為止，籃網已經告知問價的球隊，他們不會在本季交易截止日前交易杜蘭特。
目前沒有杜蘭特的情況下，籃網還是能維持東區第3的水準，不斷送出精彩表現的厄文是戰績長紅的重要原因，雙方也有意繼續合作下去，只是因為過去種種鬧劇，籃網還在猶豫是否給予厄文一份長約，就在交易截止日前夕，厄文決定丟出「賣我」震撼彈，為了不在今年夏天空手而回，籃網火速找到獨行俠作為合作夥伴，將馬基夫莫里斯（Markieff Morris）連同厄文一起打包，換回老同學丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及3支選秀籤。
去年賽季籃網陣容發生重大變化，球團選擇將哈登送走，加上季後賽首輪遭到塞爾提克恥辱般的橫掃出局，這讓杜蘭特也無法忍受，決定向籃網提出申請交易，在球隊老闆蔡崇信、總管馬克斯（Sean Marks）及時任教頭納許（Steve Nash）不斷會面溝通之下，終於讓杜蘭特收回交易請求，將專注於為本賽季做好準備，但最終仍迎來厄文離去的打擊。
杜蘭特的未來動向撲朔迷離，近期許多球隊重新與籃網搭上線，詢問杜蘭特的交易報價，TNT記者海尼斯（Chris Haynes）表示，太陽是追求杜蘭特最熱烈的球隊。不過籃網已經表明不會在本季交易這位得分機器，將會繼續圍繞杜蘭特打造陣容，籃網可能在交易截止日前再有動作。
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