In aftermath of Kyrie Irving trade, the Brooklyn Nets and Kevin Durant are having ongoing conversations on the direction of the franchise, but organization has thus far told inquiring teams that they’re not planning to trade him before Thursday’s deadline, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2023

籃網與明星後衛厄文（Kyrie Irving）的續約談判陷入僵局，導致後者決定自請交易離開球隊，讓球團全隊上下感到非常驚訝，包括厄文的好搭檔「KD」杜蘭特（Kevin Durant），籃網重新陷入了爭冠及重建的兩難抉擇，杜蘭特的未來也頓時打上了問號，不過根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網和杜蘭特持續就球隊的發展進行談話，而到目前為止，籃網已經告知問價的球隊，他們不會在本季交易截止日前交易杜蘭特。

目前沒有杜蘭特的情況下，籃網還是能維持東區第3的水準，不斷送出精彩表現的厄文是戰績長紅的重要原因，雙方也有意繼續合作下去，只是因為過去種種鬧劇，籃網還在猶豫是否給予厄文一份長約，就在交易截止日前夕，厄文決定丟出「賣我」震撼彈，為了不在今年夏天空手而回，籃網火速找到獨行俠作為合作夥伴，將馬基夫莫里斯（Markieff Morris）連同厄文一起打包，換回老同學丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及3支選秀籤。

去年賽季籃網陣容發生重大變化，球團選擇將哈登送走，加上季後賽首輪遭到塞爾提克恥辱般的橫掃出局，這讓杜蘭特也無法忍受，決定向籃網提出申請交易，在球隊老闆蔡崇信、總管馬克斯（Sean Marks）及時任教頭納許（Steve Nash）不斷會面溝通之下，終於讓杜蘭特收回交易請求，將專注於為本賽季做好準備，但最終仍迎來厄文離去的打擊。

杜蘭特的未來動向撲朔迷離，近期許多球隊重新與籃網搭上線，詢問杜蘭特的交易報價，TNT記者海尼斯（Chris Haynes）表示，太陽是追求杜蘭特最熱烈的球隊。不過籃網已經表明不會在本季交易這位得分機器，將會繼續圍繞杜蘭特打造陣容，籃網可能在交易截止日前再有動作。