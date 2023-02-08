金管會統計，2022年前11月外幣保單新契約保費3926.15億元、年減達28％，幅度較前10月21％持續擴大。其中，投資型外幣保單1217.88億元、年減達54％，幅度較前10月49％持續擴大。傳統型外幣保單2708.27億元、年減4％，較前10月成長5％轉為衰退。

保險局副局長蔡火炎分析，去年前11月外幣保單新契約保費占比約54.6％、低於前年同期57.3％，主因部分業者為平衡商品結構，減少銷售美元投資型保單、改推屬於傳統型的美元利變保單。而美國聯準會持續升息及美元走強，亦影響民眾購買投資型及美元保單意願。

以幣別觀察，美元保單去年前11月新契約保費124.88億美元、年減達36％，幅度較前10月32％持續擴大。其中，投資型美元保單37.78億美元、年減達59％，傳統型美元保單87.1億美元、年減達14％，幅度均較前10月57％、9％持續擴大。

前11月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單去年前11月新契約保費1.8億澳元、年減達23％，幅度較前10月21％持續擴大。其中，投資型澳幣保單1.13億澳元、年減達32％，幅度較前10月30％持續擴大。傳統型澳幣保單0.67億澳元、年減1％，幅度較前10月2％持續收斂。

人民幣保單去年前11月新契約保費2.41億人民幣、年減達54％，幅度較前10月50％持續擴大。其中，投資型人民幣保單2.19億人民幣、年減達54％，幅度較前10月51％持續擴大。傳統型人民幣保單0.22億人民幣、年減31％，幅度則較前10月33％收斂。

去年前11月前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、法國巴黎人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。