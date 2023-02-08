金管會統計，截至去年底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.32％、月增0.59個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.48％、月增0.75個百分點。中小企業平均逾放比0.26％，持平11月底水準。

國銀去年對中小企業新增放款5945.56億元，僅次於2020年9144.88億元、2021年8762.93億元，創歷史第三高。銀行局副局長童政彰說明，放款量下滑主因央行升息、紓困方案優惠利率去年中到期、企業紓困振興貸款及舊貸展延案寬限期陸續到期，使企業陸續還款所致。

而去年對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為一銀635億元、中信銀518億元、永豐銀473億元、土銀437億元、玉山銀375億元。以放款餘額觀察，前五大國銀為一銀9300億元、合庫8294億元、臺企銀7319億元、華銀6931億元、兆豐銀6216億元。