金管會指出，截至2022年底已舉辦7846場次金融教育宣導活動，參加民眾超過114萬人次。參與對象涵蓋學生、社區、婦女團體、國軍、新住民、原住民、高齡長者、社福團體、矯正機關、警察人員、消防人員、海巡人員及計程車駕駛等族群。

銀行局副局長童政彰表示，宣導活動為透過播放短片、專人講解及互動問答方式進行，就正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙防止與救濟、洗錢防制觀念、及消費者權利義務須知等內容進行宣導。

為提高宣導效益，銀行局每年亦對講師辦理回訓充電，以提高宣導講師宣導技巧，目前總計已培育近500位優秀講師。同時，為因應疫情變化及配合防疫政策，宣導活動自2021年8月起採行實地宣導及線上宣導併行方式辦理。

展望今年，金管會仍持續辦理金融知識宣導，並於1月30日通函請各地方縣市政府、相關中央部會轉知有意願參加學校、團體踴躍參與。金管會指出，宣導活動為免費辦理，由金融宣導講師走遍全台各地，歡迎有興趣的學校或團體至銀行局網站線上報名。