桃園市昨(7日)發生女女戀縱火釀1死3傷悲劇，26歲鄧女不滿30歲游女在春節期間見到女童生父常來探視，游女也多次帶女童去找生父相聚，認為游女有意分手，兩人爆發口角，竟在房內潑灑汽油縱火，游女3歲女兒逃生不及慘成焦屍，2女也嚴重灼傷，其中游女命危。

案發當時游父接到通知趕回住處，為救孫女一度衝進火場受輕傷，但為時已晚而悲傷不已。檢警9日將剖驗女童屍體，釐清死因及火警發生原因。

警方調查，游女與前夫離婚後，帶著3歲女兒回娘家住，與父母共同經營早餐店。游女2年前認識從屏東北漂、在工廠上班的鄧女，鄧女搬進游家同住，因2女同進同出，游母疑不堪親友與鄰居閒話，去年底要求鄧女搬走，2女為此經常吵架。

游母說，鄧女以找不到房子為由不肯搬離，她心軟沒趕人，前天晚間9時2人一起返家並無異狀，鄧女表示翌日早上11點才要上班，豈料竟狠毒縱火還燒死孫女，「早就叫她搬出去，現在發生這種事，完全無法接受！」

鄰居說，鄧女平日以中性打扮，還對外自稱女童的爸爸，附近鄰居都不清楚她是「女兒身」。事發前曾聽到吵架聲，還有物品掉落聲音，不久後就發生火警，看到游女臉部焦黑，全身嚴重燒傷，手中拿著滅火器逃出，頻頻詢問是否有人會使用，也拜託路人打電話通知父親，隨後衝進火場再二度逃出，高喊「煙太大了看不見，趕快救我女兒！」

游父趕回家後，立刻衝上3樓救孫女，但因滅火器無法起作用，且火煙太大只能先逃出，消防人員趕至先將傷重的游女送醫，再救出受困火場的鄧女後，連同游父一起送醫，警消雖在3樓後側房間尋獲女童，但已成焦屍。

桃園市消防局說，起火點為3樓屋內家具，游女全身90％面積燒燙傷命危，鄧女全身30％面積燒燙傷，2人仍在醫院救治，游父則輕微燒燙傷，無生命危險。