寒流要來了！氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，今天到周日5天都是東北季風天氣型態，降雨集中在北部、東半部，其中周五鋒面掠過，下雨時間最長，接著就是重頭戲寒流在下周二報到，台北氣象站低溫將下探10度以下。

圖為今天到周日台灣累積雨量預測，雨集中在北部、東部。(翻攝自台灣颱風論壇 天氣特急FB)

台灣颱風論壇在臉書貼出今天到周日5天各國模式的台灣累積雨量預測圖，表示未來5天東北季風時強時弱，北部、東部時陰時雨，天氣不穩定且變化快速，尤其周五（10日）鋒面掠過，下雨時間長，氣溫方面則沒有明顯變化。根據氣象局預測，北部氣溫落在16至24度之間。、東部19至26度。

台灣颱風論壇表示，中南部今天到周五都是晴朗天氣，不會下雨，僅周五位於鋒面雨帶邊緣，可能有飄雨機會。

下周才是重頭戲，台灣颱風論壇說，下周二（14日）將有一股強烈冷空氣下來，很高機率達到「寒流」等級，冬天又回來了。至於最低溫會降到多低？目前預報還在變動中，要再觀察一下。氣象局也表示，下周二、下周三的冷空氣強度介於冷氣團或強烈冷氣團，也可能有達到寒流，由於是較後期預報，將持續觀察。