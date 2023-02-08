就各部門來看，資訊及消費性電子部門產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定，占營收比重達45%；雲端及物聯網部門營收因雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定，占營收比重約32%。
光電部門受惠於全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，且電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長，1月營收占整體營收23%。
受到農曆春節工作天數減少之影響，光寶科(2301)1月全球合併營收為107億元，不含已轉讓之影像事業部，月減15%、年減22%。
就各部門來看，資訊及消費性電子部門產品組合持續優化、以及高階電源供應器出貨穩定，占營收比重達45%；雲端及物聯網部門營收因雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備市場需求穩定，占營收比重約32%。
光電部門受惠於全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，且電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨穩定成長，1月營收占整體營收23%。
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