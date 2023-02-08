人氣女星隋棠於昨(7)日遭鄰居爆料，放任小孩在凌晨製造噪音，鄰居多次勸說還得到：「你們就個著早點起床囉」的回應，只好委託律師處理，讓她被冠上「惡鄰」臭名，如今隋棠發千字文澄清還原真相，逆轉風向，如今她呼籲：「希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言。」暖心善舉，引網友紛紛讚美人心善。

隋棠一家五口去年底搬入上億元的大直豪宅，於昨日早上遭踢爆，長期在家裡放任小孩製造噪音擾鄰，網友們也灌爆隋棠臉書，質疑她的行為。其後，隋棠發出千字文澄清，她透露看房當時就被大樓住戶提醒，要注意樓下鄰居太太，但夫妻倆真的喜歡該處環境，因此還是將房子買了下來。不過從裝潢開始，樓下鄰居太太三不五時上樓建工，還提出種種裝潢要求。

儘管隋棠一方以和為貴，盡力滿足樓下鄰居太太的要求，但最難的是，「這些要求沒有終點」。隋棠無奈感嘆，入住後經常遭到樓下鄰居太太按門鈴、歇斯底里的抱怨，還要求管理室不斷打對講機給他們家。隋棠遺憾表示：「很遺憾每個人對於噪音的認知不同，但目前也就只能交由法律解決，因此我們也將不再對此事做出回應。」

此篇澄清文一出，瞬間逆轉「擾鄰」風向，網友紛紛放棄灌爆隋棠臉書，反而開砲樓下鄰居太太。對此，隋棠表示「只是想說明原委，希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言，謝謝」，許多網友也紛紛在對此留言，「一直的退讓，對方並不會appreciate」、「擾鄰」、「善良如你，加油」、「辛苦你們了！盡力配合鄰居的特殊要求也太為難了」