美國總統拜登即將在美東時間7日晚間9時（台灣時間8日上午10時）發表上任後第二次國情咨文（State of the Union）演說。

美國總統拜登即將在美東時間7日晚間9點（台灣時間8日上午10點），發表上任後第二次國情咨文（State of the Union）演說，中時新聞網屆時將為讀者直播這場演說內容。

拜登最近下令，出動F-22戰機，擊落在領空飛行數日的中國高空氣球，而他在任內的第二次國情咨文演說中，可望趁這機會，向美國民眾說明。

此外，據CNN新聞網8日報導，俄烏戰爭2月下旬即將滿1周年，而拜登可望透過這場演說，呼籲國會繼續提供烏克蘭支援。儘管聯邦眾議院如今由占多數席的共和黨當家，對民主黨執政的政府援烏並不熱衷，但拜登仍會要求他們攜手援烏。

另一方面，白宮說，拜登會利用這次演說，強調他能與共和黨合作的地方。同時他也會藉機畫紅線，尤其是警告共和黨，不要提案削減醫療保險和社會安全等政府津貼計畫（entitlement program）。

當然，拜登也會善用這次機會，為自己爭取2024年總統大選連任鋪路，強調這兩年來任內的種種成就，還有未來的施政目標。