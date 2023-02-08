34歲日本桌球天后福原愛2021年和江宏傑離婚後就把重心放回家鄉日本，同年11月傳出獲青森大學邀請，頒給她副教授職位，但遲遲沒傳出開課計畫。今(8日)日媒報導，讓學生等了17個月後，福原愛確定將於今年4月開課，和學生面對面交流，該校公關更對外表示：「期望她未來能給學生帶來有意義的課程」。

畢業於青森山田中學和青森山田高中的福原愛，兩年前宣布離婚後，便受到母校相關學校青森大學的邀請擔任客座副教授，當時影片中可見她親自前往青森大學領證書，承諾未來會發揮所長，將相關知識全部分享給學生，而福原愛的第一次受聘期間是2021年11月到隔年3月底，但這期間福原愛並未開課，去年4月續聘後依舊沒有開課消息，還有傳言今年約滿後可能不再續約。

據《女性自身》報導，福原愛受聘副教授後，輿論對於她「是否合適教育學生」出現兩派說法，本月初，該校發言人透露，由於教學大綱尚未完成，還不能透露細節，但已經確定福原愛今年4月會回學校教課，正式執起教鞭，也化解了被解聘的傳聞。

而福原愛前年回到日本後，原本也有開公司的計畫，當時她表示和認識20年的小學時期好友一起合夥創立「omusubi」公司，意思是「結」、御飯糰的意思，她表示運動員時期常吃媽媽捏的御飯糰，所以吃了飯糰就會有「要好好加油」的想法，希望透過這股正面力量回報給社會，未料不久就爆出離婚，形象也受損，公司一度不知何去何從，今年初，日媒報導，身為公司董事的同學已在2021年8月卸任，可能是想杜絕壞運氣重新開始，去年底她更索性改變了公司名稱，改取名為「J plus」，能否真的因為改名扭轉現況，還須觀察後續發展。