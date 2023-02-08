小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。多年來德國企業熱中投資中國，即使近年中美交惡，寶馬、福斯、巴斯夫（BASF）等德企巨頭，依然加碼布局中國，但在美國聯合盟友逐步收緊對中國的半導體出口制裁下，德企正面臨經貿上過度依賴中國的苦果，日後恐面臨慘重虧損。

美方禁令重擊ASML供應鏈相關業者，德國蔡司（Carl Zeiss AG）為ASML曝光機提供高科技反射鏡，創浦（TRUMPF）則提供雷射技術，兩家企業提供的設備價值合計占ASML的EUV曝光機附加價值約40％。在蔡司75億歐元的年營業額當中，有23億歐元來自半導體業務，未來ASML銷量若因中國業務收縮而減少，蔡司和創浦必將受創。

【1】美揪團圍堵陸晶片 德企恐遭殃

德國媒體報導，在美國政府力勸與施壓下，日本和荷蘭日前已經與美方達成協議，將開始限制向中國出口先進製程晶片製造設備，這不僅影響美日荷三國，從供應鏈角度來看，更直接影響到包括德國在內的其他國家。

【2】不景氣網通廠爆驚喜 四家元月營收創新高

不畏景氣走疲警訊，網通廠營收續航，包括智邦、中磊、仲琦、展達元月營收都交出了年增近兩成的佳績，更令人眼睛為之一亮的是，四家網通廠元月營收均同步拿下歷年同期新高。

【3】美商會憂台綠能供應問題 盼列3年內首要任務

台灣美國商會7日發布「2023年商業景氣調查」，會員中有88％計劃在台灣維持或擴大投資，但也有高達46％會員認為，台灣法規還需根據經濟與社會需求與時俱進，與2022年相較，不滿意度提高11個百分點。值得注意的是，對2050淨零碳排，超過2/3受訪者表示擔心台灣是否有充足綠色能源供應，42％期望政府能將「充足能源」，列為未來1～3年的首要任務。

【4】中美AI聊天機器人開打 誰是最後贏家?

美國AI聊天機器人ChatGPT在全球爆紅後，中美科技巨頭爭相投入AIGC（AI生成內容）市場，引爆中美新一輪科技競賽。谷歌證實近日將公開AI聊天機器人Bard，邀請特定用戶參與測試；中國百度7日揭曉陸版ChatGPT的項目名稱為「文心一言」，激勵百度美股和港股大漲，AI概念股也全面上漲。

【5】拜登擊落氣球不影響？布林肯訪中重新安排

中國偵察氣球「飄美」事件引發中美情勢再度緊繃，美國總統拜登7日表示，擊落該氣球是正確的決定，不會削弱中美關係。對於美國務卿布林肯受此影響延遲訪中，白宮表示，會在適當時機重新安排。