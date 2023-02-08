全台海拔最高的賞櫻景點福壽山農場千櫻園，預計2月14日配合情人節開放！福壽山農場副場長王仁助說，目前只有緋寒櫻及昭和櫻綻放，但農場內有盛開粉紅色或紅色的梅花，很多遊客在梅花樹下高喊「這裡櫻花好漂亮」，讓人滿臉問號？專家說記住「櫻花~超有梗」口訣，梅花、櫻花就不會傻傻分不清。

櫻花有很明顯的花梗，所以只要記住「櫻花~超有梗」口訣，就不會認錯。（福壽山農場提供）

福壽山農場副場長王仁助表示，梅花大致上分為白、紅兩種顏色，白色梅花一般人不會認錯，紅色系梅花讓很多人誤認為櫻花，因為現在是梅花及櫻花重疊的季節，推薦到武陵農場賞櫻，不妨搭配到福壽山農場賞梅。

王仁助指出，從花梗長短是最容易分辨的，梅的花梗幾乎貼在枝條上，讓人以為沒有花梗，梅花開得較早，從冬末開到春初；櫻花開花季節大約在2月前後，有很明顯的花梗，所以只要記住「櫻花~超有梗」口訣，就不會認錯。

王仁助強調，千櫻園目前多數櫻花含苞待放，最近天氣回暖又有小雨滋潤，滿園盡是粉嫩櫻花可期，福壽山農場FB官方粉絲團，將隨時為大家報導花況。