上班族崩潰！建國高架1車翻覆「全線封閉」淪大型停車場 08:432023/02/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上班族崩潰！建國高架1車翻覆「全線封閉」淪大型停車場。(翻攝即時影像監視器) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市建國高架北向民權東路出口今日上午發生追撞事故，其中一輛轎車四腳朝天翻覆橫躺車道，造成「全線封閉」，目前正值上班尖峰時間，整個建國高架宛如大型停車場。警方獲報後已趕抵現場，目前事故正在處理當中，詳細事故原因仍待調查釐清。 國2南桃園段「1大車、1小車」追撞 紫爆回堵5公里 台中公車又出事！媽三貼載2兒追撞公車 3人送醫 台東2車對撞 撞擊力道猛烈小貨車翻覆 駕駛一度受困 #建國高架 #翻覆 #全線封閉 #停車場 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市公有停車場月租全面線上登記 使用期限改2年 15:542023/02/04 生活 影片瘋傳！酒醉妹停車場遭2男撿屍 直喊：不回家會被罵死 00:362023/02/08 社會 台灣燈會明正式登場 北市警籲多搭乘大眾運輸工具 14:202023/02/04 社會 新埔天穿日花燈踩街活動10號登場 交通管制措施看這裡 20:212023/02/04 寶島 苗栗男在路中央跳舞還衝撞警車 警連開8槍壓制逮捕 16:352023/02/07 社會 才剛下豐原交流道轎車拋錨 警徒手推車解圍阻追撞 09:112023/02/07 社會 竹市香山聯絡道2輛大貨車事故 化學槽車翻覆打橫路中間 15:492023/02/07 社會 桃園新總圖停車場遲未啟用 民怨不便 16:442023/02/07 生活 國3休旅車撞圍籬翻覆 駕駛「腹部穿刺」重傷命危 17:352023/02/07 社會 新北小貨車過彎失控 衝撞對向轎車、機車 18:002023/02/07 社會 補班日國3北上彰化段「6車連環撞」 佔用2車道 回堵1km 09:522023/02/04 社會 國2西向4車追撞 水泥預拌車翻覆塞爆了 10:282023/02/06 社會 閃紅燈逆向行駛層出不窮 苗栗警加強取締2停車場周邊道路 14:562023/02/07 社會 桃園新總圖 停車場2月中啟用 04:102023/02/08 地方新聞 恐怖撞擊曝！ 水泥車失控翻覆壓扁小客車 前記者命危 11:392023/02/06 社會 偷機車為自己車充電 警得知理由「傻眼」送辦 15:012023/02/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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