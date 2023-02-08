北市建國高架北向民權東路出口今日上午發生追撞事故，其中一輛轎車四腳朝天翻覆橫躺車道，造成「全線封閉」，目前正值上班尖峰時間，整個建國高架宛如大型停車場。警方獲報後已趕抵現場，目前事故正在處理當中，詳細事故原因仍待調查釐清。