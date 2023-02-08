隋棠遭控放任小孩噪音擾鄰！ 竟回「你們早點起床」 @chinatimesent

知名女星隋棠與老公Tony於2015年結婚後，育有2兒1女，她也經常透過社群媒體與粉絲分享育兒生活，知性又溫柔的形象深植人心。沒想到近日搬進大直新家，卻遭到樓下鄰居指控是「惡鄰」，讓她因此形象受損，在網路上掀起熱議。不過，隋棠在7日晚間也發出長文反擊，釣出不少藝人好友出面發聲，就連資深主持人黃子佼也現身力挺。

隋棠昨日面對鄰居指控，發出長文還原始末否認鄰居指控，更無奈透露，當初看房子時就被告知樓下鄰居很難搞，甚至曾帶著榔頭上樓罵前住戶；她從房子裝潢開始，鄰居太太會三不五時上樓監工，對方的要求，她都配合。但隋棠沒想到，他們已將海綿墊到近30公分厚，盡力達到這些要求，但這些要求卻沒有終點。

鄰居太太甚至曾當著她孩子的面大聲斥責，要隋棠一家假日不要打擾晚起的他們，讓隋棠忍無可忍，回應「請停止騷擾我的孩子，也不要再兇我的小孩，小孩子假日醒過來的時間我無法控制，妳只要看到他們就一直大聲責備要求他們這樣對嗎，或是妳早點起床呢？」結果被斷章取義；就連過年一家五口到花蓮旅遊也被鄰居太太指控有噪音而報警感到莫名其妙。

對於鄰居太太種種無理要求，隋棠無奈表示「該做的設備都做了」，並強調「但面對無止盡的要求真的也感到疲憊。很遺憾每個人對於噪音的認知不同，目前也就只能交由法律解決，因此我們也將不再對此事做出回應。」而文章一出後輿論風向也立刻轉變，不少藝人好友金剛、香蕉、李沛旭以及黃子佼也都現身留言力挺表示「我相信自律甚嚴的妳。辛苦了。」

但暖心的隋棠看到風向改變後也加碼在留言處回應「只是想說明原委，希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言，謝謝」大器的態度再度受到眾人讚賞。