樂團「魚丁糸」（蘇打綠）2月18、19日將在台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，主唱吳青峰於昨(7)日在IG上曬出千字長文，透露自己隨著年紀增長，感覺嗓子也越難以控制，更自曝日前因感冒，造成「一夜失聲」的慘況，讓他相當挫折，貼文PO後吸引大量網友前來留言安慰，表示：「喜歡你的人，一輩子陪你歌唱。」

吳青峰昨日在IG上發文，吐露心聲表示近年來收到有人評論他的聲音大不如前，認為：「隨著年紀增長，不要說聲音了，照照鏡子，都跟20年前不一樣吧。」指出自己以前可以靠著「天生資本」，隨意唱個三天三夜也不會疲累，但現在聲音很容易任性地跑歪，也更容易累了，「雖然隨著經驗的累積也能調度各種不同的方式去填補各種狀況，但也常常難免有力不從心而開始自責，時間帶來的有好有壞，有時候也會突然絆倒你。」

吳青峰也自曝上週因為感冒，竟一夜之間變成「完全失聲」的狀態，指出看醫生後都沒甚麼問題：「只有扁桃腺輕微發炎以及痰，聲帶則完全正常。」而此次經歷也讓他體認到「年紀的自然退化」，自認這是一種做盡各種努力也抵擋不了的事，因而有些沮喪。

吳青峰在文末直言：「我相信一旦唱起歌，音樂還是會召喚我沉浸在歌裡」但同樣也必須接受現狀，與擁抱這樣的自己。同時，他也向粉絲們喊話：「如果你們還願意聽的話我在歲月靜老中掙扎的歌聲，那就麻煩你們照顧了。」貼文PO出後，除了有大量粉絲紛紛暖心留言打氣外，許多星友也不忘留言關切，像是海芬表示：「小時候才不怕中年危機 現在是怕敵不過中年危機」，團員劉家凱則強調：「每個時期的你，都有獨一無二的美麗」，紛紛獻上鼓勵的話語。