萬丹泥火山凌晨噴發，火光直竄天際。(皇源聖殿提供)

萬丹泥火山8日凌晨再度噴發，此次4個噴發孔，主要集中在皇源聖殿前方及右側，噴出的泥漿高達2公尺，為加快噴發速度，民眾點火引燃，火光直噴天際，場面相當壯觀。

萬丹泥火山位於屏東萬丹鄉及新園鄉交界，因此處地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴出，幾乎年年噴發，不過地點不固定， 這是今年首次噴發，距離上次噴發短短3個月。

萬丹鄉灣內村長陳玉意一接到泥火山噴發消息，立刻先是趕到現場處理，一早又調派怪手來疏通泥漿，因為正值一期稻作插秧時間，損害面積目前仍在計算中。