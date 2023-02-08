美股四大指數收紅，台股今（8日）以15538.71點開出，上漲將近150點，權值股台積電強拉15元至538元，聯發科漲11元觸及728元。

台股昨（7日）上漲8.09點，收在15400.91點，成交值為1875.87億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超27.23億。自營商賣超4.45億，投信買超9.97億，外資及陸資賣超32.75億。

聯準會主席鮑爾表示，高通膨已經開始緩解，但仍然需要時間消化，且若強勁的就業數據持續下去，將需要進一步升息來冷卻通膨。市場原先呈現觀望態度，但美股四大指數在尾盤獲買方青睞。

道瓊上漲265.67點（或0.78%）至34156.69點，那斯達克指數漲226.34點（或1.90%）至12113.79點，標普500指數上揚52.92點（或1.29%）至4164.00點，費城半導體指數勁揚94.40點（或3.12%）至3124.15點。