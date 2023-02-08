女星隋棠2015年與老公Tony在美國賭城結婚，育有2兒1女，不過近日夫妻倆卻遭爆放任孩子製造噪音擾鄰，還遭鄰居一狀告上法院，而隋棠過去的負面消息也逐一被翻出，包括整形傳聞不斷，對此，隋棠曾坦承臉上「這部位」是假的。

身材高挑加上擁有亮麗外型的隋棠，2002年起以模特兒及演員身分出道，2010年因演出偶像劇《犀利人妻》中女主角謝安真一角爆紅，不過當時就有網友發現她的長相似乎有些改變，甚至將照片放在一起對比時更讓網友直呼差點「認不出是同一人」。

網友將照片對比後直呼差點「認不出」。(圖/中時資料照)

網友舉例像是早期較長型的眼睛變得大又圓，原有些厚實的鼻翼縮小了，連原本的鵝蛋U型臉也變成V型，對此，隋棠經紀人先前澄清只是化妝技巧改變，更表示人長大之後面貌或多或少會改變「是很正常的」。

然而，隋棠過去曾在記者會上坦承「臉上的酒窩不是真的」，接著透露整張臉都有縫補過的痕跡，主要是她4歲在公園玩時，被浪板打到下巴穿出洞，縫了至少30針，小學時也因被狗咬到臉頰縫了24針，所以右臉的凹陷並不是酒窩，而是被狗咬傷的疤痕，除了臉之外，她也曾被衝浪板刮傷胸口縫了17針。