全球晶片業產業雜音頻傳，受到全球通膨和經濟衰退影響，個人電腦和智慧手機的需求大幅削弱，根據調研機構Gartner調查， 2022年全球前10大原始設備製造商（OEM）的晶片支出減少7.6%，其中，中國電信設備大廠華為削減了19%最多。

Gartner調查結果顯示，以個別OEM廠商支出情況來看，蘋果以11.1%的市場份額居冠，其已連續第4年成為晶片支出最高的廠商，其餘依序是三星排第2占7.7%，聯想占 3.5%，戴爾和步步高電子分別占3%。第6是小米占2.4%，第7華為占2%，第8是惠普1.9%，索尼和鴻海則居第9和第10名，分別占1.3%。

值得注意的是，在所有減少晶片購買量的OEM中，華為削減最多。數據顯示，華為在2022年的晶片支出為120.1億美元，與2021年相比下滑19.4%，位列半導體十大買家的第七名。中國媒體集微網分析，中國先前疫情清零政策，導致嚴重的材料短缺和電子供應鏈的短期中斷，因此在半導體總支出中所占份額較2021年有所下降。

前十大OEM廠商中，除華為削減19.4%最多，其他包括惠普減少18.9%、聯想也削減17.2%。逆勢成長則是三星和索尼，分別增加2.2%和16.5%，Gartner歸因三星在可折疊智慧手機上的支出，以及索尼受惠PlayStation 5遊戲機需求。

值得關注的是，美國全面封殺中國電信設備大廠華為，已停止核發美國企業供貨華為的許可證，中國網路消息流傳，受美國制裁影響，預估華為可能會有25萬人失業。