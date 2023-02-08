土耳其日前發生規模7.8強震，導致多棟建築物倒塌或損毀，傳出許多當地聯賽的球員被埋在廢墟中等待救援，然而8日仍傳出不幸消息，效力於土耳其甲級聯賽隊伍耶尼馬拉耶體育的門將圖卡斯蘭（Eyüp Türkaslan）已經確認罹難，所屬俱樂部也已發文表示哀悼。

地震發生之後，土耳其及敘利亞當地超過5000人不幸去世，而圖卡斯蘭以及他的妻子均被掩埋，經過救援團隊連日來努力搜索，成功將圖卡斯蘭的妻子救出，不幸的是，圖卡斯蘭被發現時已經身亡，得年28歲。

Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023

耶尼馬拉耶體育隨即發布聲明，「我們的門將圖卡斯蘭在地震的坍塌下身故，安息吧，我們不會忘記如此出色的你。」去年11月8日代表球隊在土耳其盃先發出賽，成為了圖卡斯蘭生命中最後一場比賽。前英超水晶宮及艾佛頓的邊鋒Yannick Bolasie也在推特悲痛悼念圖卡斯蘭。

RIP brother Eyüp Ahmet Türkaslan 🙏🏿❤️



One moment you can see someone in the dugout the next moment there gone 😪 my condolences to all his family and teammates at @YMSkulubu



Devastating to hear and wish we can all continue to help everyone in need 🇹🇷🇸🇾 — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) February 7, 2023

先前傳出前英超切爾西和紐卡索聯的前鋒阿蘇（Christian Atsu），也在強震之後失聯了，而根據《BBC》報導，現為土超球隊哈塔伊斯波爾效力的阿蘇，在一棟建築物的殘骸當中成功被救出，目前在當地一家醫院進行治療。