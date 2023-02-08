受到農曆年長假影響，1月合併營收為5億3628萬7000元，月減14.01%，年減21.13%。

興勤主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，公司鎖定電動車/儲能/太陽能/5G通訊為未來營運發展重心，由於壓力傳感器在車用及工業應用前景看俏，成為興勤鎖定要擴大的產品線。

目前興勤電動車相關產品包括：電池與電池管理系統、ADAS、空調等，公司現已成為陸系電池大廠供應商，去年車用產品占營收比重約12%，公司希望2025年占比能拉升到18%。

中美貿易戰引爆美國去中化及大陸去美化，加速供應鏈移轉，興勤計畫深化與美國、東南亞及東北亞地區布局，未來產品將從前端美國半導體晶片廠切入，強化競爭優勢，並於美西及美東設立辦公室就近服務客戶，希望2025年美國市場占比能從目前的3%提升至8%，東南亞地區占比由8%提高至17%，東北亞占比由2%到5%。

為因應客戶第三地工廠要求，興勤啟動北越廠擴建計畫，初步規劃2025年啟用，但公司將努力提前至2024年下半年完成，至於高雄楠梓廠則預計2023年第2季完工。