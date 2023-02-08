土耳其、敘利亞6日清晨發生規模7.8的世紀強震，造成超過7800人死亡，數萬人受傷，中央氣象局長鄭明典分享土耳其餘震分布圖，餘震範圍將近300公里，最大餘震規模7.5，回想起921地震100多公里的車籠埔斷層惡夢，直言這次的災害不敢想像。

圖為土耳其地震的餘震分布，長達近300公里。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典昨天在臉書PO出土耳其7.8地震的餘震分布圖，指出主震所在東北至西南向餘震分布範圍將近300公里，而最大餘震規模7.5所在的東西向餘震分布範圍約200公里長。

鄭明典表示，這讓他回想起921地震，當時長達100多公里的車籠埔斷層已經是記憶中的惡夢「這個地震的災害不敢想像」。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布土耳其南部受毀滅性地震影響，將10個省份列為災區，進入緊急狀態3個月。以及根據最新統計，土耳其證實有5894人死亡，敘利亞1932人，總共計7826人罹難，世界衛生組織警告，土耳其地震傷亡人數可能超過2萬人。