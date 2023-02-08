「五月天2023 諾亞方舟 十週年進化 無限放大版演唱會」門票開賣即秒殺，而貼心的foodpanda當然不會讓消費者失望，17日起將推出「五迷即刻登艦」與「五迷航向無限」兩波集點卡活動，只要於活動期間內下訂指定條件訂單完成集點，就有機會抽到「五月天2023 諾亞方舟 十週年進化 無限放大版演唱會」門票，不僅平常什麼都能叫foodpanda「送」！現在就連五月天演唱會門票也能叫foodpanda「送」！

第一波活動「五迷即刻登艦」期間為2月17日至28日，完成5張299元訂單，即可獲得價值 1880元門票抽獎資格，而第二波活動「五迷航向無限」自3月1日至12日期間，完成10張299元訂單，就能獲價值2880元門票抽獎資格。

兩波活動可重複參加，每波活動每人最多可獲得一次抽獎機會，需選擇接受集點活動後的訂單才會納入計算，中獎者將可一次獲得 2 張「五月天2023 諾亞方舟 十週年進化 無限放大版演唱會」門票，首波抽獎結果將於3月3日於foodpanda Facebook粉絲專頁抽獎直播公布，而第二波則為3月14日，記得鎖定專頁看自己有沒有成為成功的五迷！