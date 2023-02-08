不論男女，生殖器的皮膚非常脆弱，因此清潔時要務必小心。泌尿科醫師表示，一名男子因為陰莖腫痛求診，男子脫下褲後，陰莖狀態連經驗豐富的醫師都無法判斷原因，原來病患本來只是陰莖小破皮，越來越嚴重，男子於是加強清潔，甚至使用清潔藥水，結果越洗越糟糕，最後整支面目全非。

林口長庚泌尿科醫師侯鎮邦在其臉書粉專上表示，一名男子因為陰莖紅腫熱痛求診，他請男子脫下褲後，陰莖狀態慘不忍睹，「連我這種閱鳥無數的老司機都無法判斷發生什麼事。」

侯鎮邦詢問後得知，男子原本只是陰莖的小破皮，不料越來越嚴重，男子幾乎跑遍了桃竹苗所有醫院，有醫師認為是黴菌感染，有醫師認為是細菌、皰疹、濕疹，也有醫生認為是清潔不佳導致。

男子因此開始加強清潔，用沐浴乳、肥皂、清潔藥水，結果越洗越嚴重，整個皮膚潰爛，到侯鎮邦的門診時，整支已經面目全非。侯鎮邦請男子停止使用一切的清潔用品並停止塗抹原有的外用藥，並開立口服的止癢藥、止痛藥、抗生素給男子。

侯鎮邦表示，其實他是要讓男子的陰莖好好休息，不要再被折磨，經過一個月的休養，男子陰莖「接觸性皮膚炎」才慢慢好轉。他提醒，生殖器的皮膚非常脆弱，只要用清水即可，勿用任何的清潔用品，「陰莖皮膚的過度清潔，不會有任何幫助，只會更糟。」