鮑爾表示2023年應該是「通膨顯著下降」的一年。此番發言重新燃起了對聯準會將放緩其激進貨幣政策的希望。由於上周五公布的非農就業數據意外強勁，這樣的樂觀情緒受到動搖。

投資人消化聯準會主席鮑爾有關於央行可能需要多長時間才能抑制通膨的說法，美股盤中陷入劇烈震盪。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.68：1。那斯達克上漲與下跌股數比為1.42：1。

標普500指數有5檔創下52周新高、2檔創新低；那斯達克指數有90檔創52周新高、31檔創新低。

美國各交易所成交量總計為119.8億股，與過去20日均量持平。

儘管周一下跌，但今年以來三大指數仍全面上漲，在跌深的大型成長股反彈帶動下，那斯達克指數累計漲逾15%。

★主要指數

道瓊指數漲265.67點或0.78%，收34,156.69點。

標普500指數漲52.92點或1.29%，收4,164.00點。

那斯達克指數漲226.34點或1.90%，收12,113.79點。

費城半導體指數上漲94.40點或3.12%，收3,124.15點。

★消息

鮑爾在華盛頓經濟俱樂部談到1月份的非農就業報告時表示：「我們沒想到會這麼強勁，這也表明了為什麼我們認為這將是一個需要相當長時間的過程」。

鮑爾表示，「反通貨膨脹」（disinflation）的過程，也就是降低通膨的過程已經開始，而且是從商品類開始，但它還有很長的路要走，這只是反通貨膨脹的初期階段。鮑爾並表示，聯準會可能被迫更加「積極」的升息，這可能會短暫地嚇到投資人。美股主要指數盤中應聲大跌，但隨後反彈收高。

根據Refinitiv數據，截至目前為止，超過一半的標普500指數成份股企業已經發布季報，其中69.1%的企業獲利優於市場預期。不過分析師預期美股去年第四季整體獲利下跌3.1%。

美國10年期公債殖利率尾盤由跌轉升，漲4.9個基點，報3.681%。2年期債息尾盤漲2.7個基點，報4.483%，盤中一度下挫7.1個基點，報4.385%。

美元指數尾盤跌0.25%，報103.37，盤中一度跌0.6%，報103。

紐約期油大漲4.08%，收在每桶77.14美元。布蘭特期油漲3.33%，收在每桶83.69美元。沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco周一意外宣布調漲3月銷往亞洲主要市場、美國和歐洲的油價。

周二晚間美國總統拜登將在國會發表年度國情咨文，亦將成為市場關注焦點。外媒報導，拜登將在其演說中再度提到針對富人的最低稅率，以及將企業庫藏股附加稅率從今年1月生效的1%提高為4倍。此外，拜登將提議美國基建法所涉及的項目應採購美國的原材料。(2-1)