TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz表示，鮑爾預期他們不會很快降息，但進展順利，他們正在完成他們需要完成的任務。

在鮑爾發表談話時和發表談話後，華爾街主要指數劇烈震盪，分析師表示，波動不太可能很快消退。BMO Family Office投資長Carol Schleif表示，除非我們看到美國和全球通膨走軟，否則很難乾脆俐落地推動市場上漲。

在鮑爾發表談話後，摩根士丹利將升息25個基點加入了其對5月聯準會政策會議的預測，但仍預期該央行將在今年12月將首次降息25個基點。

花旗亞太交易策略部門主管Mohammed Apabhai建議投資人不要輕忽聯準會基準利率升至6%的風險，這勢必使股市和債市受到衝擊。他並表示歐美、香港和南韓股市的估值已經過高，未來3至4個月恐面臨下行風險，恆生指數今年來的漲幅可能化為烏有，並進一步走低。他並警告美股標普500指數今年跌破3500點、即較目前跌15%為合理預測。

★類股

標普500指數漲多跌少，能源股漲3.08%，漲幅最大，因鮑爾的發言帶動原油價格飆漲超過3%。其次為通訊服務類股漲2.48%，科技股漲2.46%。必需消費類股跌0.36%，表現最疲弱。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.35%，收在7,865.16點。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，微軟漲4.20%，蘋果漲1.92%，亞馬遜跌0.07%，Alphabet漲4.61%，特斯拉漲1.05%，Meta漲2.99%，網飛漲0.41%。

道瓊指數成分股方面，微軟漲幅最大，其次為波音漲3.84%。 Verizon跌1.77%，表現最疲弱，其次為家得寶漲1.24%。

主要晶片股全漲，輝達漲5.14%，美光漲3.58%，恩智浦漲3.13%，高通漲2.78%，超微漲2.66%，應用材料漲2.40%，德州儀器漲1.38%，英特爾漲1.25%。

★焦點股

微軟漲4.20%，收在267.56美元，帶動以科技股為主的那斯達克指數勁揚，標普500指數亦受到提振。該公司宣布Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器將與OpenAI的聊天機器人ChatGPT進行整合。

Alphabet大漲4.61%，收在107.64美元。為了迎戰來勢洶洶的微軟，該谷歌母公司周一宣布將推出名為「Bard」的對話式AI服務，在測試過用戶的反饋後將於未來幾周公開發布。

百度在美掛牌股價飆漲12.18%，該中國搜尋引擎巨頭宣布自家類似ChatGPT的聊天機器人「Ernie Bot」將在3月完成測試，並在之後公開發布。

波音漲3.84%，在道瓊指數中漲幅領先。該美國飛機製造商證實媒體報導，預計將裁減約2,000名白領員工。

Zoom Video大漲9.85%，收在84.66美元，該視訊會議軟體公司宣布裁員約1,300人，占員工總數約15%。

杜邦（DuPont De Nemours Inc）大漲7.50%，受惠於調漲產品價格，其上季獲利優於市場預期。

Bed Bath & Beyond崩跌近50%，該家居用品零售商擬籌資10億美元，為避免破產做出最後一搏。公司在盤後完成股票發行。

Skyworks大漲12.53%，收在122.97美元，該全球最大手機射頻 （RF）模組廠上季營收獲利均優於市場預期。

★台股ADR

台積電ADR漲2.96%，收94.55美元，換算台股價格為568.11元。

聯電ADR漲2.47%，收8.30美元，換算台股價格為49.87元。

日月光ADR漲1.50%，收7.45美元，換算台股價格為111.91元。

中華電信ADR持平，收37.12美元，換算台股價格為111.52元。(2-2)