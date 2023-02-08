隋棠遭控放任小孩噪音擾鄰！ 竟回「你們早點起床」 @chinatimesent

隋棠夫妻昨（7）日遭週刊踢爆放任孩子清晨嬉戲擾鄰，對此隋棠在晚間發文反擊，而老公Tony今（8）日稍早也發文，爆出同樣深受其害的鄰居證詞，並稱自己的小孩就曾被威脅過，也有照片可以佐證。

隋棠老公Tony今（8）日在IG上發出一名曾是同棟大樓住戶的證詞，該名住戶表示自己是兩個孩子的媽媽，之前曾住在投訴鄰居的樓上，她透露當時時常遭該鄰居抱怨及按電鈴，而她當時對於噪音的回應「是家裡10點熄燈，早上7點起床，很合理正常的作息時間」。

接著，她更指出樓下鄰居太太與她女兒皆屬於高敏感族群，而自己就是隋棠口中被榔頭嚇到的事主「小孩也被鄰居太太咆哮威嚇過，榔頭事件我有照片為證，如有呈堂需要，我可以提供給隋小姐」最後，她表示「沒有人願意當惡鄰居，希望此事能有順利的解決方式」。

事實上，隋棠在聲明中提到，她在入住前就有其他住戶提醒她樓下住戶「有點麻煩」，也表示若要翻修，多加強隔音可以省很多事「後來才知道，樓下鄰居曾因為覺得樓上吵，就帶著榔頭上樓罵當時獨自在家的母子」而該聲明曝光後，風向也隨之改變，許多網友紛紛大讚隋棠「很冷靜很理性處理事情」，更直言「鄰居比地段重要」。