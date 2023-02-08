台中太平區中山路四段與環中東路口今日凌晨發生一起車禍，一名李姓男子酒後駕駛白色保時捷，連續擦撞二部貨車，而保時捷隨後也起火燃燒，車頭幾乎全毀，所幸3名駕駛僅受輕傷，而李男酒測值高達0.97毫克，警方訊後依公共危險罪將其送辦。

據了解，今日凌晨5時56分許，李男（26歲）駕駛白色保時捷，由市區沿中山路四段往樹孝路方向行駛，先於路口擦撞前方張男（27歲）駕駛之自小貨車，又再度失控與對向陳男（53歲）駕駛之自小貨車發生碰撞。

當下保時捷前方引擎隨即起火燃燒，由於火勢過大，消防人員到場撲滅後保時捷前半部幾乎已全毀，所幸李男及時離開駕駛座，3名駕駛均輕微擦傷，均表示不用就醫。目前警方已排除事故現場，恢復交通順暢。

經酒測後，李男酒測值高達0.97mg/L，而劉男與陳男酒測值均為0，警方訊後將李男依公共危險罪依法偵辦，並調閱相關監視影像還原事發經過。太平警分局分局長蔡慶星強調，酒駕零容忍已是全民共識，呼籲民眾勿酒後開車，以維用路人安全。

台中酒駕！保時捷連撞2貨車，車頭秒起火全燒毀。(民眾提供)