知名迴轉壽司店「壽司郎」，近來遭17歲日本高中生惡搞，雖然少年父親出面致歉，但業者商譽大受影響，股價市值瞬間蒸發約168億日圓，揚言將採取法律途徑，對此，知名醫師許書華表示和老公討論該新聞時，老公竟告知昔日高中時代，曾見到同學如何惡搞牛肉麵店，讓她聽聞難以置信。

醫師許書華表示看完壽司郎的屁孩行為，除了驚恐不已之外，也對於食物或醬料有機會暴露於多人的用餐模式開始警戒，畢竟千防萬防仍防不了某些人的脫序行為，當跟老公討論此事時，老公倒是不太意外表示：「就屁孩會做的事啊」，對此，她則是反駁：「一般屁孩不一定會這樣吧，是很極端的屁孩吧」，未料老公接下來的回應，讓她瞠目結舌。

老公隨後爆料：「以前高中同學曾把牛肉麵店桌上的公用酸菜加醬油和醋」，接著強調：「所以我從來都不吃牛肉麵店的酸菜」，這讓許書華聽聞後直呼「另類食安危機」，接著指出父母說的話

「自己煮，最健康衛生」，如今聽來格外中肯，接著還不忘自爆：「似乎也有飯店水壺不要用（會有人煮襪子），Bar 的免費腰果不要吃⋯⋯⋯以下開放討論」。

對此，網友紛紛留言：「外食真的是有很多不知道的問題」、「壽司郎還有一個問題是有時會逐桌推銷餐點，端盤上面擺了幾盤壽司，這時候消費者通常是用餐中沒有配戴口罩的狀態」、「唸大學的時候，有人發現在校園內某餐廳湯桶有隻死老鼠，餐廳的人只是將牠撈起來，而不是整鍋倒掉重煮」。