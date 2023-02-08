個人清潔和飲食衛生要注意，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，春節連假過後的兒童急診留觀區的小病患都是感染病毒型腸胃炎，病毒快速在家庭、幼兒園和校園傳播，導致許多家庭一起到急診看病，他提醒這類型病毒無法用酒精或乾洗手液消毒，只能靠洗手沖刷病毒顆粒。

謝宗學今（8）日凌晨於個人臉書粉專指出，兒童急診留觀區占床率一度100%，所有吊點滴的孩子被診斷是100%病毒型腸胃炎，症狀包含100%嘔吐，留觀時間超過6小時。農曆春節假期後的第二周，也就是2月6日開始，兒童急診主流疾病趨勢很明顯，症狀以嚴重嘔吐為主的病毒型腸胃炎，有時合併腹痛、腹瀉或發燒，嚴重時可能演變脫水或低血糖。

謝宗學表示，許多時候是全家一起到急診看病，父母掛成人急診，孩子掛兒童急診，共通點都有顯著腸胃道症狀，身體不舒服到需要尋求醫療協助。他說，病毒型腸胃炎主要以糞口，染病者的嘔吐物和糞便都存在大量病毒顆粒，微量病毒就能讓健康的人生病，且乾式洗手液或酒精都無法殺死腸胃炎病毒，只能靠洗手沖刷病毒顆粒，和盡量用餐具吃東西；環境則要用漂白水清理，才能降低被感染機率。

謝宗學說，這波病毒型腸胃炎快速在家庭、幼兒園、校園間傳播，成人的病程是2至3天、兒童則是3至7天，雖然症狀來得快去得也快，但發病時極度不舒服，很容易短暫失去上班能力或就學能力，造成公司或家庭運作困難，因此個人手部清潔和飲食衛生要特別注意。