有的人當碰到困難時，不願麻煩身邊的人，寧願自己摸索，即使過程中吃了一點苦頭也毫不在意，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、處女座不喜歡開口向別人求助，因他們太好強、愛面子，習慣一肩扛下所有事，只為了不想欠人情。
▍獅子座
面子比任何東西都來得重要，獅子座不管工作中、學習中，還是生活上，碰到棘手難搞的事情不會向人求助，他們太好強、愛面子，生怕被人覺得「不行」，寧可死要面子活受罪，也不會開口向人求助。
▍摩羯座
自己的事情自己搞定，這是摩羯座的態度，他們習慣一肩扛下所有事，哪怕吃點苦頭，也不覺得怎麼樣，認為是經驗累積，總是一步一腳印，事情從頭做到尾的他們，不會一碰到麻煩就開口求助。
▍處女座
總是非常自律、凡事親力親為的處女座，當碰到麻煩時不會開口求助，他們臉皮薄、怕麻煩別人，很在乎自己在人前的表現，無論如何都不會放低身段，去尋求幫助，他們寧可自己摸索、吃苦頭，也不想欠人情。
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