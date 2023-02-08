全球最大童書出版社Scholastic與英閱音躍公司，昨日捐贈中市公立小學1000個線上閱讀帳號，並贈送1000本英文圖書，豐富中市雙語教育學習資源。（台中市政府提供）

全球最大童書出版社Scholastic與英閱音躍公司，昨日捐贈台中市公立小學1000個線上閱讀帳號，免費讓師生使用一年；另再加碼贈送1000本英文圖書，豐富台中市雙語教育學習資源。中市府教育局說，近年投入許多經費推動雙語教育與數位學習，並結合民間資源營造更好的學習環境。

中市育局長蔣偉民代表受贈指出，感謝市議員林祈烽牽線童書出版社Scholastic與英閱音躍公司贈送英文圖書及線上閱帳號；數位學習是語言學習的利器，教育局會持續優化雙語學習環境，結合民間資源共同推動數位閱讀，邁向雙語國際化城市。

蔣偉民表示，市長盧秀燕重視雙語教育，近年教育局投入許多經費，透過師資培訓、情境營造、資源整合、經費補助等機制，大力推動雙語教學，營造雙語情境，目前全市已有152所國中小學實施雙語教育，占整體比例約5成，成效明顯，未來將持續推動。

成立超過100年的Scholastic強調，公司經營宗旨在協助孩子提升閱讀能力、培養閱讀興趣和習慣，並建立閱讀自信心。英閱音躍公司則長期致力於數位教育推廣與應用，2家公司希望藉由此次捐贈活動拋磚引玉，為台中市雙語學習環境盡一份心力。