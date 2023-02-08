現年24歲的日本地下偶像平林沙奈（平林さな），日前被人發現全裸陳屍在東京都府中市的一間旅館房間中，脖子上還出現多處刀傷，嚇得旅館人員趕緊報警。後來警方循線逮到涉嫌犯案的54歲無業男子石川晃，他除了說明兩人的戀愛關係外，也公開了駭人殺人過程，讓網友們相當震驚。

根據日媒報導，平林沙奈一心想往演藝圈發展，高中畢業後就加入了地下偶像團體「アオハルsince2015」，但在團隊中僅短短待了半年就退團，後來改以藝名「星谷梨里花」開始經營YouTube頻道及部落格等社群媒體，但因為更新頻率不高，因此人氣始終平平。

但沒想到本月3日凌晨1點半左右，東京都警方就接獲旅館工作人員報案電話，表示因已到了退房時間卻始終沒看到客人出來，上去查看後發現一名年輕女子倒臥在地，脖子上也有多處明顯刀傷，看起來早已死亡，因此急忙求助員警協助處理，警方到場後才發現該名年輕女子就是平林沙奈，事後也抓到涉嫌犯案的54歲無業男子石川晃。

而報導中提到，石川晃向警察透露，自己與平林沙奈正在交往，但是否屬實有待警方釐清，但有其他媒體挖出，平林沙奈其實與石川晃有金錢糾紛，石川晃還曾為此報警，但當警方抵達時石川晃卻表示「一場誤會」而結案。另外，石川晃還坦承，他與平林沙奈是在本月2日凌晨2點左右到旅館開房間，他趁著平林沙奈睡著時，將事先準備好的刀子刺向平林沙奈，後來在6點左右就離開旅館，飯店則在3日凌晨向警方報案，事件才因此爆發。至於石川晃的殺人動機，警方將在進行詳細的調查才能得知，但網路上已掀起熱烈討論。

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