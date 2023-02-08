聯電創辦人曹興誠近日因國籍問題成為民眾討論焦點，日前他在臉書表示，有人稱他去新加坡是為了逃稅，但他的公司2022年繳了16億元的營業所得稅給政府，反酸批評他逃稅的人，一輩子交的稅可能都不會超過1億元。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，身為台灣人的曹，會比身為新加坡人的曹需要繳更多稅。

游淑慧日前在臉書表示，曹興誠高調嗆聲，稱他在2022年繳給政府16億新台幣的營業所得稅，但既然需要繳這麼多稅金，就代表他賺了數倍於這個金額的錢，「賺錢繳稅，賺大錢繳多稅……天經地義！」

「繳稅只是義務，沒什麼好說嘴！」游淑慧透露，網路上可以查到曹興誠在台灣開了4間公司，實際檢視全都是投資公司，提供的服務為業務投資有價證券，「雖然不能指控投資公司是靠炒作股票來獲利，但這些投資公司不是實業、也無法創造就業機會，就是富豪們資本追逐、自己錢滾錢的操作」。

游淑慧解釋，過去《財訊雜誌》曾分析，單就曹興誠本人的身價，個人所得稅早達到最高稅率的40％，但他改當新加坡人後，只要在台灣未住滿183天，就不會算是「台灣居住者」，依規定不必辦理申報，而是直接扣繳稅款，稅率僅20％，「因此，一年要繳多少稅，和變更國籍後是否節稅，根本兩回事。因為本來可能需要繳更多！」