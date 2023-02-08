41歲大陸女星范冰冰和李晨分手，去年范冰冰被拍到有新歡，帶金融業副總裁男友出席家庭聚會，小倆口一離開餐廳就黏TT，今年初傳出范冰冰無名指被套牢好事近，沒想到近日港媒報導，范冰冰婚事被父母打槍，范爸、范媽覺得女兒條件好不乏追求者，還有身家上億的富豪也對范冰冰有興趣，范家兩老便請女兒緩一緩，再慢慢選。

范冰冰新男友去年曝光，對方過去任職業軍官18年，長期在武裝戰線工作，甚至還拿過二等功，離開軍隊後進入公司當副總裁，名叫郭岩峰，和范冰冰同歲，先前跨年夜，范冰冰拍了3張自拍送給粉絲，照片中她無名指上紅寶石鑽戒相當吸睛，媒體瘋傳她已經被求婚成功，但對此，范冰冰未正面回應。

范冰冰年初傳出被郭岩峰求婚成功。（圖／翻攝自范冰冰、搜狐娛樂微博）

據《東網》報導，范冰冰之前元宵節曬美照，目擊者透露當天她在山東煙台工作，男友也陪在身邊，休息時間風太大，郭岩峰還一度上前想幫女友披外套，范冰冰則忙拍攝沒有理會，引來網友笑說兩人的相處有如「父女戀」，相當疼愛范冰冰的郭岩峰，傳出早有意將女友娶回家，但似乎一直沒過范冰冰雙親這關，因此婚事延宕。

報導指出，范冰冰父母並未非常滿意郭岩峰，又認為女兒不急結婚，追求者多，希望她慢慢選，一向孝順的范冰冰也只能聽父母的話，而想當媽的范冰冰由於年紀大了，日前更傳出已經低調去凍卵，希望未來能順利完成生小孩的夢想。而她早年因陰陽合約事件被廣電總局冷凍，近年在大陸幾乎沒作品，但傳聞她已經看開準備往韓國和香港發展，今年有望全面復出。