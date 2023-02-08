37歲中國女星王麗坤擁有精湛演技與氣質形象，情感方面與《步步驚心》十四爺林更新有過一段情，但在2019年閃嫁給熱烈追求她的富商。豈料近日卻爆出老公是詐騙犯， 詐騙模式主要是賣學區房，但根本沒有拿到該土地的開發權。如今事情爆光後，老公買給王麗坤2.2億的豪宅及名車資產已被凍結，目前正在談離婚。

王麗坤是大陸演藝圈的氣質美女，當初因被知名導演徐克相中而出道，曾演出林心如主演的夯劇《美人心計》，前途大好。而她的感情狀況，曾傳出與《步步驚心》十四爺林更新熱戀，當時被拍到一起逛街看別墅，林更新還曾帶著她與麻吉趙又廷、高圓圓夫妻一起約會，不過這段感情還是無疾而終，最後王麗坤另嫁富商。

據網友爆料，王麗坤的老公是在2020年以學區房名義進行詐騙，但實際上並沒有拿到土地開發權，男方利用此方法，在短短兩年多的時間就詐騙了高達10億人民幣(約44億台幣)。目前受害者就有46戶人家，平均每家的詐騙金額在400萬人民幣(約1千7百萬台幣)以上，更有許多老人家也是受災戶。

雖然王麗坤並沒有直接進行詐騙，但王麗坤的老公利用這比贓款為王麗坤在上海買了一套千萬豪宅，以及一牆的愛馬仕和翡翠珠寶，引來網友質疑她用老公詐騙來的錢財享福，事情爆出後，她2.2億的豪宅及名車資產已被凍結，據傳夫妻鬧翻，目前正在談離婚。