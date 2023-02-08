2023年股市大漲，沉寂許久的大中華股票也強勢反彈，平均漲幅超過7%，強基金共同創辦人王大中指出，過去2年受到防疫政策及行業監管等影響A股及中概股表現疲弱，連續兩年大跌通常會跟隨就是大爆發，隨著中國市場的解禁，未來補漲效益可期，A股的漲勢剛發生，建議民眾此時先單筆投入，抓住落後補漲的機會，同時加開定期定額應對可能的波動。

【世界一把抓】葉芷娟X強基金共同創辦人_王大中授權提供

財經專家葉芷娟在財經廣播節目中提出，根據台灣最大共同基金社群網站「強基金」統計數字，前一年2022年基金績效很差前幾名，包括越南基金-44％，台灣基金-39％，美國基金-33%，中國A股基金-28％；再拉回到2021年，巴西-24％，中國國企-22％，拉丁美洲-20％，過去兩年績效最差的重複性最高就是中國基金，通常連醜2年的基金，到了第三年會有規律性的大爆發嗎？

王大中表示，中國基金會有「醜2年爆發2年」的規律，例如2014到2015年中國股災績效很差，2016年就大爆發。2021、2022年的績效同樣慘，2023一開春雖然大爆發，但是目前還在谷底中。

中國A股迎向落後補漲，例如今年以來績效第一的復華中國新經濟A股基金12％已經開始跟上腳步。(截圖【世界一把抓】YOUTUBE)

王大中分析，中國基金分成A股基金與國企基金等兩種，A股代表內地人的觀點，國企則是外地（國）人的觀點，根據過去經驗，通常這兩種基金會有相互遞延效益，例如國企基金去年底外資陸續購買上漲後，中國A股迎向落後補漲，例如今年以來績效第一的【復華中國新經濟A股基金】抓到一個月的起漲動能，今年以來已漲12％開始跟上腳步。如果大盤已起漲，基金有沒有抓到起漲的動能就看短線績效，這時一個月、三個月的短期績效重要性勝過長線績效。

復華中國新經濟A股基金抓到一個月的起漲動能。(資料來源：強基金網站)

王大中建議，現在是加碼大中華基金的最好時刻，大家雖然知道2023年是中國基金大爆發的一年，第一季爆發與第四季爆發差很多，建議民眾從單筆加上定期定額來處理。

財經專家葉芷娟表示目前距離去年第三第四季的絕對低點已經有段距離，很多人因為意識形態可能不敢碰，也可能一路漲上去不回頭，上班族最厲害的武器就是定期定額，投資沒有捷徑用對的方式和時間的威力，接下來就可檢視累積2年的單位數是否收穫頗豐。

復華投信表示，隨疫情防控解封，中國經濟基本面出現落底訊號，內需復甦+資金回流，中國股市出現曙光；預期2023年中國股市下方風險有限、上方機會較大。

【復華中國新經濟A股基金】網羅中國優質企業。今年以來的績效好轉，源自於從去年第四季開始逢低增持長線看好的股票，並降低操作上的周轉率；隨著陸股的投資氣氛轉佳、資金回流布局，這些具有核心競爭力的企業股票獲得青睞，反映其投資價值而上漲。例如包含了在新能源車產業中，位居全球電池廠商龍頭的寧德時代、電動車領導品牌之一的比亞迪；在醫藥外包(CXO)領域競爭力強的藥明生物、藥明康德；國產自主可控的MCU製造商兆易創新；中國化工產業龍頭的萬華化學等。除了布局中國本土優質企業外，也網羅與中國經濟和產業發展相關的其他區域的龍頭產業。

如果投資人擔心手續費過高吃掉獲利，復華投信一直以來都提供優於銀行和基金平台的手續費，以復華新經濟A股基金為例，提供網路申購定時定額《終身0%手續費》的優惠。2月底前申請開戶，還有2600點的紅利點數可以拿，等於再省2600元的手續費，可以用在母子基金或是理財機器人，希望民眾能逢低布局，獲利滿滿。

財經專家葉芷娟：財經主播/主持人、CSIA證券分析師、CFP®國際認證高級理財規劃顧問。著有《零基礎！機智選股生活》，現任：News98《世界一把抓》主持人

Faith 強基金創辦人之一。

強基金：成立超過10年、全台最大基金、ETF投資社群。活躍人數最多、黏度最強的基金及ETF投資社群。