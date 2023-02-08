女星隋棠出道多年熱衷公益，在動保界中頗負盛名，和老公Tony及子女在去年搬到大直住處後，於昨(7)日被周刊爆出遭樓下鄰居控訴其放任小孩在深夜、凌晨嬉戲吵鬧，更於鄰居意圖與其溝通時回覆：「你們就跟著早點起床囉！」一時在網路上引發討論聲浪，不少人也出面紛紛抨擊隋棠作為不當。而後她在臉書上曬出聲明，讓輿論反轉，網紅廣告小妹也認了此前的文字須更新，表示：「沒要帶風向。」

隋棠「惡鄰居」的風波在各大社群平台上引發熱議，許多網友紛紛抨擊隋棠的作為，網紅「廣告小妹」(凡槿)也在臉書上發文PO出隋棠曬出「裝地暖」截圖畫面，表示：「家有3個小孩，裝地暖卻不做隔音！」引發網友討論。豈料，隋棠昨(7)日晚間在臉書上曬出千字長文，還原起事件始末，並回應此前諸多爭議，指出：「海綿近30公分厚，盡力達到這些要求都是小事，最難的是，這些要求沒有終點。」更表示：「該做的設備都做了，知道要把3個小孩控制到沒有聲音是有困難的，但面對無止盡的要求真的也感到疲憊。」

貼文一出後，引發輿論反轉，截至目前已有多達26萬人按讚分享，更有1萬則以上留言，不少星友舉凡黃子佼、金剛、劉亮佐、李沛旭等人都在該篇貼文底下發聲支持。另外，也有網友跑到廣告小妹的貼文底下指出：「現在有隋棠方面的說詞了，小妹要出來再平衡嗎？」對此，廣告小妹也於今(8)日更新貼文，並表示不會像其他人一樣把此前的文章刪除。

廣告小妹指出：「這種事情沒有什麼風向不風向」認為大家都是吃瓜群眾，哪裡有瓜就吃到哪兒，更直言：「隋棠說做地暖時已加三十公分海綿，這誠意有到，作法值得肯定。」但也認為：「裝地墊或地毯，以及天花板做隔音，工程大效果有限，最後還是會吵架。」並分享自身經歷，「遇到過大樓強制規定樓上穿氣墊拖鞋，我覺得規定多不是壞事，減少上下樓紛爭。」此外，也在留言區中回應網友「帶風向」質疑：「本版沒風向喔，觀點罷了，不存在風向。」