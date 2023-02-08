周二泛歐Stoxx 600指數小漲1.03點或0.23%，為458.19點。

能源股上漲3.0%，為漲幅最大板塊。石油巨擘BP公布2022年創紀錄獲利，並且提高分紅，隨後股價上漲8%，報516英鎊。

銀行股升1.2%。法國巴黎銀行公布樂觀營收，並上調2025年目標，隨後股價升2.6%，報62.3歐元。

工業股下跌；包括雀巢、聯合利華等必需消費品公司也下跌，限制了Stoxx 600指數的漲幅。

聯準會主席鮑爾將在周二稍晚發表談話。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「許多投資人正變得更為謹慎，因為人們相信，通膨壓力不會繼續以過去那樣的速度下降，這可能會促使聯準會採取更多緊縮措施」。

投資者也在等待歐洲央行政策制定者Peter Kazimir和Klaas Knot在周二稍晚的談話。

一項經濟數據顯示，德國12月工業生產下跌，跌幅超過預期。

丹麥醫療製造商Ambu公布上季銷售優於預期，股價升12.5%。

北歐半導體(Nordic Semiconductor)未能達成季度獲利目標，跌18.8%，報138挪威克朗。

奧地利微電子(ams-OSRAM)公布第一季前景黯淡，股價跌17.3%，報7.8歐元。

西門子能源跌2.3%，報18.2歐元；該公司宣布計畫籌集資金，協助收購旗下陷入困境的風電部門。