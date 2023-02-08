彭博社接獲爆料，包括三井住友金融在內等各銀行業者，已同意在本周簽訂這些借款合約。同時，這些銀行也要求，若JIP日後吃下東芝，銀行要派自己代表，在東芝管理高層內有一席之地。

彭博社指稱，在提供JIP法人融資方面，三井住友金融將拿出5150億日圓，瑞穗金融則提供4600億日圓。另外，三井住友信託、三菱日聯金融以及青空銀行也都是聯貸銀行團的一員。不過，上述各日商無人願公開置評。

東芝不只是老牌日企，更是日本歷史的一環，這次要被收購並可能要下市，也是全球關注焦點。其實，各家銀行應該在2022年結束之前，就要簽署這項參貸承諾書，但可能是合約要點或擔保品等問題相互僵持不下，因而延宕。

JIP集團並不是單打獨鬥，背後還有高達20家左右合作夥伴，包括赫赫有名的羅姆半導體以及歐力士集團等。目前，這些是併購方的大日企，正商議各自得拿出多少，來湊齊約1兆日圓自籌資金。