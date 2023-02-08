土耳其南部日前發生7.8強震，至目前為止已造成土耳其及敘利亞超過7800人身亡、數萬人受傷，還有超過5700棟建築物被震垮，斷恆殘壁的現況讓全球震驚。台灣除派出搜救隊遠赴土耳其協助救災外，也開設賑災專戶供民眾愛心捐款，若想提供物資則可與台北土耳其貿易辦事處聯絡。

愛心捐款方式：

1. 國內： (1)金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。 (2)郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

2. 國外：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為：「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。捐款聯絡電話為02-85906640。

物資捐贈方式：

駐台北土耳其貿易辦事處說明，若民眾或企業有意捐贈物資到土耳其協助災區居民，可寄信至[email protected]並留下聯絡方式，同時告知欲捐助物資項目、數量和重量等資訊。

駐台北土耳其貿易辦事處指出，目前較急需的物資為冬天大衣、保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲，其他如帳篷、床、帳棚用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉及護墊等也有需求。