另一隻116兩金龜由新北市三重泳遠開心公司，負責人是知名演員江泳錡以七相一笑乞得，來年將以118兩奉還。（山水上帝廟提供）

眾所矚目的澎湖山水上帝廟價值3000萬元的「金鑽龜」，得主8日凌晨零點45分岀爐，由高雄市億大鑽石金飾以六相一陰乞得，明年將以425兩奉還；另一隻116兩金龜由新北市三重泳遠開心公司以七相一笑乞得，來年將以118兩奉還，該公司負責人江泳錡是台灣知名演員，過去曾出演多部戲劇，這也是她連續第二年乞得這隻金龜。

澎湖元宵乞龜活動熱鬧3天，最受矚目的山水上帝廟金鑽龜獎落誰家成為重頭戲，直到凌晨0時45分才終於出爐，恰巧是由上帝廟委託加工的億大鑽石金飾以六相一陰乞得。億大公司說，製作415兩的金鑽龜要花六、七個月的時間，不過今年只加工做一頂金帽，並增加1.77克拉的雙眼，不過能乞得金鑽龜表示跟它有緣，希望來年能讓公司財源滾進。

另一隻116兩金龜則由新北市三重泳遠開心公司的江泳錡，以七相一笑乞得，來年以118兩奉還，得主江泳錡已是第二年乞得這隻金龜，上帝廟說她整晚都很緊張的在旁觀看，擔心有人超過她，還連續擲筊了數次，想穩定寶座。

江泳錡是台灣知名演員，出演過《金家好媳婦》、《世間情》、《甘味人生》、《戲說台灣》等戲劇，近年除演戲也開始拓展副業版圖，不僅直播銷售服飾外，還自創個人品牌開賣保養食品。江泳錡表示，因為製作節目關係來澎湖，知道山水上帝廟有乞金龜這事，己經連續三年來擲筊，第一年沒中，去年第二次幸運擲到，心想跟金龜有緣，今年還是可以跟她回家。

第三隻68兩金靈龜由湖西龍門裕珍食品行林先生以十相一笑乞得，來年以72兩奉還。6萬美元金靈龜則由馬公市辰嘉冷凍材料行擲出七相一笑乞得，來年以6萬1千8百美元奉還。3兩金靈龜，由馬公市天天開心高宇翔以九相一笑乞得，來年以3兩6錢奉還。