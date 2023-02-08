1.聯準會主席鮑爾在華盛頓經濟俱樂部談到1月份的非農就業報告時表示：「我們沒想到會這麼強勁，這也表明了為什麼我們認為這將是一個需要相當長時間的過程」，「這些只是『反通貨膨脹』（disinflation）的初期階段」。他表示，儘管美國就業市場仍然非常強勁，但2023年應該是「通膨顯著下降」的一年，但在稍後的討論中他也警告聯準會可能被迫更加「積極」的升息。

2.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，美國1月就業數據強勁，若這種情況持續下去，則最終利率可能需要升至比較預期更高的水準。

3.明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，美國1月就業數據意外強勁，意味著聯準會需要繼續升息，他並重申自己認為利率最終可能升至5.4%。

4.美國商務部公布，去年12月貿易逆差由11月的610億美元擴大至674億美元，但低於市場預期的逆差685億美元。2022年全年貿易逆差擴大12.2%，為9480億美元，再創新高，部分因零售業為了避免重演2021年的缺貨問題而大舉回補庫存。全年進口成長16.3%，出口成長17.7%。

5.根據最新統計數據，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）在發生規模7.8強震後，土耳其證實已有5894人罹難，敘利亞估算1932人死亡，總計死亡人數來到7826人。世界衛生組織表示這場災難的死傷人數可能超過2萬人。

6.電商平台ebay宣布將裁員500人，相當於總員工人數約4%。執行長Jamie Iannone表示，這是在檢視全球宏觀經濟前景的變化後做出的決定，受影響的員工將在24小時內接獲通知。

7.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少218.4萬桶，汽油和餾分油庫存分別增加526.1萬桶與110.9萬桶，紐約期油交割地庫欣上周庫存增加17.8萬桶。

8.市場解讀聯準會主席鮑爾的最新談話偏向溫和，周二美元從一個月高點回落，美元指數尾盤跌0.25%，報103.37，盤中一度跌0.6%，報103。歐元尾盤近持平，報1.0719美元，盤中一度跌至1.067美元，創下5周新低。澳洲央行預告將繼續升息，澳元一度大漲1.54%，報0.6989美元。美元兌日圓尾盤跌1.2%，報131.07日圓，前一日曾觸及1個月高點。

9.美元回落，以及中國連續3個月增持黃金儲備，周二紐約期金收漲5.3美元或0.3%，報每盎司1884.8美元，盤中一度升至1896.95美元。

10.周二紐約期油大漲4.08%，收在每桶77.14美元。布蘭特期油漲3.33%，收在每桶83.69美元。美元下跌，沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco周一意外宣布調漲3月銷往亞洲主要市場、美國和歐洲的油價，中國最新數據顯示國內消費力道強勁，以及土耳其大地震導致原油港口Ceyhan受損等消息帶動油價連漲第2天。