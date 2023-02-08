金管會監管民眾股票獲利所得？台中68歲林姓小黃司機，日前到銀行急匯7萬元，由於匯款帳戶已遭警示，行員立即通報警方到場了解，林男聲稱友人介紹他加入投資股票群組，投資獲利已達數百萬元，欲提領時卻被告知該獲利所得已遭金管會監管需匯款保證金新台幣97萬元，方能領取；幸經警銀聯合勸阻，也保住他辛苦錢。

68歲林姓小黃司機日前到銀行急匯款，聲稱是投資獲利數百萬元，卻被金管會監管，要匯97萬元才能提領，經警方勸說，才保住辛苦錢。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局文正派出所3日上午接獲國泰世華銀行報案「疑似有人遭到詐騙」，立即派員趕赴現場，到場了解林男為計程車司機，稱其投資股票卻因遭金管會監管阻擋取回獲利，需匯款保證金才能取消監管，為提取投資獲利數百萬元，依對方所指遭金管會監管需匯款保證金新台幣97萬元，準備要陸續匯款後，第一次臨櫃就被行員查覺有異。

行員表示此類詐騙手法於北部其他分行已遭識破並進行員工教育宣導，因而立即通知警方到場確認，員警現場協助林男查詢金管會官方網站，確認該投資公司均無遭裁罰案件，更何來匯款保證金一說？

林男急欲領回自己已快到手的百萬投資，對於警銀聯手苦口婆心的勸阻頗為不耐煩，直到行員向林男出示北部分行民眾因受騙報案，顯示林男欲匯入之帳戶已遭警示，林男這才當頭棒喝，始願意相信已遭到詐騙，打消匯款念頭，並對協助他的員警及行員說聲「謝謝！」將已準備匯出的近百萬元款項拿回，才沒讓養老金付諸流水。

第二分局分局長楊川提醒市民，欲投資務必尋求正當管道，避免遭詐騙集團趁虛得利，若遇陌生人加好友，或是被拉進投資教學群組，務必保持警戒心，有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，並特別強調，政府機關絕不會有收取保證金或要求匯款等行為，民眾若有疑慮也可撥打165求證，避免遭詐騙。