26年前轟動台、港兩地，創當時公務員收賄金額最高的台北大學土地徵收弊案，前台北縣地政局長莊育焜收受前香港麗新集團主席林百欣2億元賄款後，將其中的415萬元美金匯至美國交給當時的妻子林素妍，林女遭台北地檢署依貪汙、洗錢罪發布通緝，並一度名列調查局「十大外逃要犯」，但由於林女逃亡逾25年，已逾通緝時效，北檢8日將林女不起訴處分。

至於台北縣地政局長莊育焜，重判19年入獄服刑，因羈押、坐牢合計近13年，矯正署2015年核准他假釋出監。

台北大學弊案發生在1997年，涉案的莊育焜是前台北縣長尤清的學生，受尤重用擔任地政局長。他卻違法變更三芝鄉土地使用分區，另在台北大學徵收案中，高價徵收三峽大來紡織廠土地，收賄港幣5500多萬，圖利港商林百欣。 本案因香港商界聞人捲入，且收賄金額逾2億元，案發時轟動台、港，並創下當時司法史上，國內公務員收賄金額最高紀錄。

莊將賄款中的415萬3000多元美金，透過前妻舅林錦榮洗錢匯到美國，交給前妻林素妍使用；林素妍被北檢通緝後，一度名列調查局的十大外逃要犯。

2009年，莊育焜被依收賄判刑12年、罰金5000萬元確定；同年3月，在桃園父親墳前祭拜時被調查局拘提到案，交檢方發監執行。2011年高院以莊涉收賄、圖利2案，裁定應執行有期徒刑19年。

2015年3月，莊因本案曾遭羈押近7年；加上服刑時間，累計已超過12年10月，矯正署2015年核准假釋案。

莊在服刑期間，以林素妍逃亡美國多年，對他不聞不問，訴請離婚獲准。莊育焜26年前處心積慮，透過前妻、前妻舅在美洗錢收賄，案發後身陷囹圄近13年，妻子也落跑美國改嫁，真所謂人財兩失。

但檢調發現，林早在法院判准離婚前，就跟美國人結婚，取得在美居留資格，因此難以逮回林女及追回贓款。由於林女的通緝時效25年，檢調一直無法將她緝捕到案，林女通緝時效日前已完成，北檢今將她不起訴處分。